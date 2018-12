Gemeente betaalt milieupremies uit Ben Conaerts

24 december 2018

Tijdens de laatste collegezitting van het jaar heeft het College van Burgemeester en Schepenen opnieuw een reeks milieupremies toegekend. Het gaat om subsidies voor hoge rendementscondensatieketels, zonneboilers, isolatie of hoogrendementsbeglazing.

“Op die manier willen we inwoners een extra duwtje in de rug geven om te investeren in duurzame technieken. In totaal ging het dit keer ging het een achttal gezinnen of inwoners die een tussenkomst kregen”, aldus schepen van Milieu Kris Van Hoeck (CD&V).

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden kunnen bekomen worden op het gemeentehuis, op de milieudienst of dienst huisvesting.