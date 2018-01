Gele bewonerskaart gaat digitaal tijdperk in 30 januari 2018

De gemeentediensten van Boom worden steeds digitaler. Voor een heel aantal zaken hoef je tegenwoordig niet meer naar het gemeentehuis te komen en kan je beroep doen op de gemeentelijke website. Zo worden vanaf 1 februari de gele bewonerskaarten om te parkeren in de blauwe of rode zone of als extra abonnement ook digitaal gemaakt. "De papieren kaarten worden niet langer uitgeprint en moeten dus ook niet meer achter de voorruit van je wagen worden geplaatst", legt schepen van Communicatie Kris Van Hoeck (CD&V) uit.





"Aan de hand van het inscannen van je nummerplaat krijgt de parkeerwachter door of je in het bezit bent van een digitale bewonerskaart. Ook het systeem voor de oranje evenementenkaarten, dat onder meer gebruikt wordt tijdens Tomorrowland, wordt in die zin aangepast. We proberen onnodige verplaatsingen voor onze inwoners te vermijden, zodat ze meer tijd hebben om te genieten van de leuke dingen die Boom te bieden heeft."





