Geen zevende editie carnaval Boom: “Storm te gevaarlijk voor hoge praalwagens” ADA

10 maart 2019

11u55 0 Boom Er komt geen zevende editie van de carnavalsstoet in Boom. De gemeente en de veiligheidsdiensten beslisten vandaag na overleg de stoet af te gelasten door de hevige rukwinden. “Het was geen eenvoudige beslissing maar wel de enige juiste.”

Het gemeentebestuur, de veiligheidsdiensten en de Orde van de Onnefretters hebben na overleg beslist dat de geplande carnavalsstoet niet zal doorgaan. Reden zijn de hevige rukwinden die momenteel over Antwerpen en de rest van Vlaanderen trekken. “Omdat heel wat wagens erg hoog zijn en bijzonder veel wind opvangen, hebben be beslist dat we geen risico willen nemen. We konden niet anders dan de stoet te annuleren,” vertelt schepen van Feestelijkheden, Inge De Ridder (N-VA). “Natuurlijk leven we mee met alle mensen die een jaar lang naar deze dag toe hebben gewerkt maar als ik de bomen heen en weer zie gaan, dan denk ik dat we de juiste beslissing hebben genomen.”

De Orde van de Onnefretters werden wel zoals gepland ontvangen op het gemeentehuis. “We hebben samen een hapje en een drankje genuttigd om hen toch een hart onder de riem te steken. Nadien zetten zij hun feestelijkheden verder in het Feestpaleis.”

Van 20 naar 43 praalwagens

Het is dus nog een jaar wachten op de zevende editie van de carnavalsstoet in Boom en dat is toch wel een streep door de rekening voor een stoet die de laatste jaren erg aan het groeien is. “De eerste editie telde een twintigtal wagens en vandaag zouden er 43 praalwagens meerijden. Het carnaval in Boom groeit dus spectaculair. Dat maakt deze beslissing des te moeilijker maar ik ben ervan overtuigd dat we niet anders kunnen,” aldus de schepen.

De gemeente hoopt dat iedereen volgend jaar opnieuw present is voor een schitterende carnavalsstoet.