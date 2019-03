Gastrobar Goesting serveert ‘Game of Thrones’-bier: “Slechts verkrijgbaar op vijftig plaatsen” Ben Conaerts

12 maart 2019

17u11 1 Boom Gastrobar Goesting op de Grote Markt kan deze maand uitpakken met een wel héél speciaal drankje: het ‘Iron Throne’-bier van de populaire tv-serie ‘Game of Thrones’.

Voor de start van het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ is het nog wachten tot april. Maar wie alvast in de juiste sfeer wil komen, kan dat doen in Gastrobar Goesting. Daar hebben ze nog tot het eind van de maand het exclusieve ‘Iron Throne’-bier op de kaart staan. “Brouwerij Duvel-Moortgat levert ons om de zes weken een nieuw bier en dat was deze keer de ‘Iron Throne’”, legt medezaakvoerder Matti De Laet uit. “Ik denk dat het bier over heel Vlaanderen slechts verkrijgbaar is op een vijftigtal plaatsen. We hebben de afgelopen weken dus al heel wat ‘Game of Thrones’-fans mogen verwelkomen die het absoluut eens wilden proberen.”

Het ‘Iron Throne’-bier wordt gebrouwen door een zusterbrouwerij van Duvel-Moortgat uit de Verenigde Staten en komt met een etiket met de symbolen van de ‘Great Houses’ en de ‘Iron Throne’. “Wat de ingrediënten zijn, weet ik niet precies, maar het is wel een héél lekker biertje”, zegt De Laet, die zelf ook al uitkijkt naar het nieuwe seizoen van de reeks. “Toen ik hoorde dat we het ‘Iron Throne’-bier zouden aanbieden, ben ik me ook maar in ‘Game of Thrones’ gaan verdiepen. Op anderhalve maand tijd heb ik zeven seizoenen uitgekeken. Ik vond het echt meer dan de moeite.”