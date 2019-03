Frituur Noord heropent op nieuwe locatie: “Slechts drie huizen verder, maar alles in het nieuw” Ben Conaerts

22 maart 2019

18u22 3 Boom Frituur Noord heeft vandaag de deuren geopend van haar nieuwe zaak. Opvallend is dat de nieuwe frituur slechts drie huizen naast de oude ligt. “Ik vond het belangrijk om in dezelfde buurt te blijven”, zegt zaakvoerster Hai Xiang Chen.

Frituur Noord is al sinds 2010 een gevestigde waarde in de omgeving van de Van Leriuslaan. De frietjes van zaakvoerster Hai Xiang Chen kunnen er op heel wat trouwe fans rekenen. Maar de frituriste was niet tevreden met de staat van het huurpand waarover ze beschikte. “Zowel de verluchting als de inrichting liet wat mij betreft te wensen over”, zegt ze. “Dus toen er drie huizen verderop opeens een woning te koop stond, heb ik niet getwijfeld. Ik vond het belangrijk om in dezelfde buurt te blijven.”

Koude schotels

Dus nu begint Frituur Noord, voortaan te vinden in de Van Leriuslaan 165, aan een nieuw hoofdstuk. “We zijn hier helemaal vanaf nul begonnen en hebben de zaak dus helemaal kunnen inrichten zoals we het zelf wilden”, zegt de frituriste. “We zijn er meer dan een half jaar aan bezig geweest, maar we zijn zo trots dat we hier nu kunnen opengaan. We zijn alle klanten dankbaar voor hun trouw de voorbije jaren en hopen dat ze ons snel weten te vinden op de nieuwe locatie.”

Het nieuwe pand geeft Hai Xian wel een heleboel mogelijkheden die ze voordien niet had. Zo kan ze voortaan ook koude schotels aanbieden, en op termijn kunnen er zelfs nog broodjes bijkomen op het menu. “We willen zeker nog zien of we verder kunnen uitbreiden en groeien. Maar de prioriteit, die ligt voorlopig nog altijd bij onze frieten en de frituursnacks. Het geheim van een lekker frietje? Heel vaak ontvetten en afschudden. Dat is héél belangrijk”, glimlacht de frituriste.

Frituur Noord is van dinsdag tot en met zondag open van 16 tot 23 uur.