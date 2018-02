Fris groen jasje voor weide van hoofdpodium Tomorrowland 2,4 HECTARE HERAANGELEGD MET 60 NIEUWE BOMEN EN 250 STRUIKEN BEN CONAERTS

27 februari 2018

02u28 0 Boom De deltaweide in De Schorre, waar het hoofdpodium van Tomorrowland zijn vaste stekje heeft, wordt volop omgetoverd tot een natuurrijk landschapspark. In samenwerking met de organisatoren van het dancefestival worden er bomen, struiken en ander bosgoed aangeplant. "Dit zal een enorme meerwaarde zijn voor onze bezoekers, óók op de dagen dat het geen Tomorrowland is."

De provincie Antwerpen en Tomorrowland zijn volop bezig om de deltaweide in De Schorre aantrekkelijker te maken. Vorig jaar werd het 2,4 hectare grote plein, waar ieder jaar het hoofdpodium van Tomorrowland staat, al heringericht in kleinere zones. Nu, in een tweede fase, is men van start gegaan met de aanplanting van bomen, struiken en bosgoed.





"Er worden zestig inheemse hoogstambomen en volwassen struiken aangeplant", zegt Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Recreatie- en Groendomeinen. "Daarnaast komen er nog eens 250 kleinere struiken en 5.000 stuks jong bosgoed bij. Bedoeling is om uiteindelijk op de deltaweide te komen tot een natuurrijk, toeristisch aantrekkelijk landschapspark. Dat zal niet alleen tijdens de twee weekends van Tomorrowland, maar ook tijdens de 359 andere dagen van het jaar een meerwaarde zijn voor onze bezoekers."





Tot midden maart

Voor het ontwerp werd een beroep gedaan op landschapsarchitect Jan Bleys van Ars Horti. "Het assortiment waarmee we werken, is samengesteld uit aantrekkelijke bloeiende plantensoorten, waar bijen en vlinders nectar vinden, vogels zich met bessen en zaden kunnen voeden en mensen fruit kunnen plukken", zegt Bleys. "Er komen onder meer zomereiken, winterlindes, lijsterbessen, hazelaars, kerselaars en rozelaars, aangevuld met enkele duizenden jongere bosplanten en struiken. Bovendien wordt tussen de struiken de bodem ingezaaid met allerlei kruidensoorten."





Naast de aanplanting van het groen, die nog tot midden maart duurt, wordt ook werk gemaakt van de uitbreiding van de grastribune. "Vorig jaar hebben we de tribune met trappenstructuur al geïntegreerd in de voormalige steile rand van de deltahelling. Daar doet ze dienst als een uitgelezen rustplaats waar je kan genieten van een fantastisch zicht over ons domein. Nu wordt die tribune verder uitgebreid in de richting van het aanpalend bosareaal, terwijl omgekeerd ook het bos op de helling wordt uitgebreid in de richting van de grastribune. Op die manier versmelten beide met elkaar tot één geheel. Tegen de zomer zouden de werkzaamheden moeten zijn afgerond", aldus directeur Alex Ternier van De Schorre.





Tegen de start van Tomorrowland zal de deltaweide dus mooier, groener en schaduwrijker zijn dan ooit tevoren. Bij de organisatie van het festival kijkt men alvast uit naar dat moment. "We hebben ons geëngageerd om mee te bouwen aan de uitstraling, levenskwaliteit en belevingswaarde van dit park", zegt Debby Wilmsen van Tomorrowland. "Met 'Love Tomorrow' hebben we de buren samengebracht in de 'Werkgroep2020', die driemaandelijks samenkomt in De Schorre. Een van de ideeën die daaruit naar voren is gekomen, was deze herinrichting van de deltaweide. Intussen worden er ook nog een aantal andere voorstellen verder uitgewerkt, zoals het buurtplein in de Sint-Katelijnestraat in Boom en het Elfenpad aan het zogeheten 'vlonderpad' in De Schorre."





Wie zich bij de werkgroep wil aansluiten, kan mailen naar





werkgroep2020@





tomorrowland.com.