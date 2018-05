Frans (80) fietst 70 kilometer op verjaardag 02 mei 2018

Frans Spiessens (80), bezieler van wielerclub 't Kliekske, zal zijn 80ste verjaardag niet snel vergeten. Gisteren werd de Bomenaar door niet één, maar door vier plaatselijke wielertoeristenclubs in de bloemetjes gezet. De renners van 't Kliekske, Tabac Cycling Team, De Linde en De Fietsneuzen verrasten hem 's ochtends met een rit van liefst 70 kilometer. "Frans is een monument in het wielertoerisme", zegt organisator Jean-Pierre Van Camp. "Hij heeft ongelooflijke ritten op zijn palmares staan. Denk maar aan Milaan-San Remo, Parijs-Brest en de Marmotte. Het heeft hem de bijnaam 'het gps'ke' opgeleverd. "





"Een wielerrit was het perfecte cadeau", reageert Frans. "Er zijn maar twee dingen die ik niet meer kan: bergop en in de wind rijden. Al de rest lukt nog wel." (BCOR)