FOTOREEKS: Tweede 100 km run van Kom op tegen Kanker levert 1,452 miljoen euro op, drie keer zoveel als vorig jaar Sander Bral

24 maart 2019

18u59 0 Boom De 100 km run van Kom op tegen Kanker heeft bijna drie keer zoveel geld opgeleverd als vorig jaar. 581 loopteams liepen zondagmiddag 1,452 miljoen euro bij elkaar in recreatiedomein De Schorre in het Antwerpse Boom onder het goedkeurend oog van ambassadeurs Tine Embrechts en Wim De Vilder.

1,452 miljoen euro. Zoveel heeft de tweede editie van de 100 km run van Kom op tegen Kanker opgeleverd. “Dat is bijna drie keer zoveel als de eerste editie vorig jaar”, lacht Karen Van den Plas van de organisatie. “Logisch aangezien er ook bijna drie keer zoveel teams meededen afgelopen weekend. Mede omdat de wedstrijd in populariteit wint, maar ook omdat De Schorre in Boom meer deelnemers heeft toegelaten dan de universiteitssite in Antwerpen vorig jaar.”

In de 100 km run lopen teams met elk vier lopers samen honderd kilometer. De eerste loper krijgt na tien kilometer gezelschap van een tweede, na twintig kilometer komt de derde loper en het vierde teamlid mag de laatste tien kilometer meelopen, zodat ze samen honderd kilometer hebben afgelegd. Elk team zamelde minstens 2.500 euro in om te mogen deelnemen met een totaalopbrengst van meer dan 1,4 miljoen euro.

“Het geld investeren we in klinisch onderzoek dat een directe invloed heeft op het leven en welzijn van de kankerpatiënt en waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie”, benadrukt Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker. “Zo geven we geld aan onderzoek naar zeldzame tumoren en zetten we in op onderzoek naar geneesmiddelen die minder neveneffecten bij de patiënt veroorzaken.”