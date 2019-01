Feestpaleis ontvangt Belgisch kampioenschap artistiek biljart: “Nieuwkomers zullen niet weten wat ze zien” Ben Conaerts

17 januari 2019

12u08 0 Boom Het Feestpaleis is momenteel omgetoverd tot biljarttempel. Zeven Belgen doen er dit weekend een gooi naar de titel van nationaal kampioen artistiek biljart. Spanning en spektakel lijkt nu al verzekerd. “Wie de discipline niet kent, zal niet weten wat hij ziet”, belooft organisator en titelverdediger Eric Daelman (57).

Voor wie het bij ‘artistiek biljart’ of ‘kunststoten’ in Keulen hoort donderen, eerst een korte introductie. In artistiek biljart worden de ballen op voorgeschreven posities op het biljartlaken gelegd en moet de speelbal een vooraf bepaald figuur maken. Dat kan onder meer gaan om over een andere bal heen springen, een bocht maken of een aantal banden raken. Bij de uitvoering van zo’n figuur komt heel wat technisch vernuft kijken. Op het Belgisch kampioenschap wordt er in totaal naar 100 figuren gespeeld. Hoe moeilijker de figuur, hoe meer punten ze oplevert.

“Het is zeker geen eenvoudige discipline”, zegt titelverdediger en tornooiorganisator Eric Daelman. “Sommige ballen krijgen zoveel effect mee dat het bijna tovenarij lijkt. Wie nog nooit een wedstrijd ‘artistiek biljart’ heeft gezien, zal zijn ogen niet geloven. Na een kampioenschap zie je iedere keer dat een aantal mensen getriggerd is om het zelf ook eens te proberen. Maar over het algemeen blijft de instroom jammer genoeg heel beperkt. Nochtans hebben we in ons land enkele toppers rondlopen. Maar veel aandacht van de media krijgen we niet.”

Daelman, een Nielenaar die in Boom een biljartwinkel uitbaat, heeft zelf een palmares om u tegen te zeggen. Hij werd één keer wereld- en Europees kampioen en vijf keer nationaal kampioen. “Ik ben op mijn veertiende met biljarten begonnen”, blikt hij terug. “Mijn eerste tornooi heb ik gespeeld in de zaal van het toenmalige Volkshuis in Boom. Het is nu uitgerekend in dezelfde zaal dat we hier dit weekend het BK kunnen ontvangen. Dus voor mij voelt het als een terugkeer naar waar het allemaal begonnen is.”

Bovendien staat Daelman op het punt om voor eigen volk geschiedenis te schrijven. Als hij straks wint, zou het zijn derde nationale titel op rij zijn. Een prestatie die hem sinds 1986 niemand meer heeft voorgedaan. “Ik beschouw mezelf als medefavoriet, samen met Erik Vervliet en Walter Bax. Dat ik de voorbije dagen volop bezig was met de organisatie van het tornooi, wil ik niet als excuus inroepen. Er zijn genoeg mensen die me helpen. De steun voor dit evenement – van de gemeente, sponsors en vrijwilligers – is groot.”

De eerste wedstrijden gaan van start om 14 uur op vrijdag. De finale vindt plaats op zondagnamiddag, met om 16.30 uur een sluitingsceremonie. Ongeveer 120 toeschouwers kunnen het gebeuren komen bijwonen. De toegang is gratis.