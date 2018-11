Fanfaare Sintjansvrinde zoekt nieuwe leden (en muziek kunnen spelen is geen vereiste) Ben Conaerts

De volkse ‘Fanfaare Sintjansvrinde’ is op zoek naar nieuwe leden. Opvallend: muziek kunnen spelen is geen absolute vereiste. “Meer dan om correct muziek te spelen, draait het bij ons om leute, plezier en vriendschap”, glimlacht feestleider Marc Verbruggen. “Al zijn we wel bereid om nieuwkomers een opleiding te geven.”

De Sintjansvrinde, steevast gekleed in een blauwe kiel, met een blauw petje op het hoofd en een rode zakdoek om de nek, werden in 1950 gesticht door een groep vrienden. Omdat ze vonden dat er rond carnaval te weinig animo was, hielden ze met vastenavond een carnavaleske, muzikale rondgang. Een traditie die tot op de dag van vandaag standhoudt.

“Maar de oude garde heeft in de loop der jaren afgehaakt”, zegt Verbruggen. “We tellen momenteel maar een twintigtal leden meer. Het zou mooi zijn als we opnieuw wat nieuw bloed kunnen aantrekken en ons ledenaantal wat kunnen uitbreiden.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Marc Verbruggen op tel. 03 449 97 07.