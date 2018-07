Extra mankracht tegen onkruid 09 juli 2018

02u47 0

De gemeente verhoogt de strijd tegen het onkruid in het straatbeeld en huurt extra mankracht in. "Onze technische dienst en onze groendienst leveren enorme inspanningen om het onkruid te bestrijden", zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). "Maar het volstaat niet. Intussen hebben we contact opgenomen met een drietal sociale werkplaatsen. Zodra deze offertes binnen zijn en beoordeeld zijn, steken we dus een extra tandje bij om onze gemeente nog mooier en groener te maken." (BCOR)