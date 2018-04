Expo over kinderarbeid in steenbakkerijen 20 april 2018

Ter gelegenheid van Erfgoeddag organiseert de vzw Emabb op zondag 22 april een expo over de kinderarbeid in de steenbakkerijen. Onder de noemer 'Zij die niet mochten kiezen' worden de toestanden geschetst waarbij de kinderen mee hun bijdrage moesten leveren op de steenbakkerijen in de Rupelstreek. "Dit wastypisch in onze streek, maar nog steeds staan mensen er versteld van", klinkt het bij Emabb. "Voor mensen die begaan zijn met het verleden van de Rupelstreek, is de expo zeker een aanrader." De expo vindt plaats van 10 tot 17 uur in het Woonzorgcentrum Den Beuk. De toegang is gratis. (BCOR)