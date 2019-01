Expertisebureau neemt Boomse kinderarmoedebeleid onder de loep Ben Conaerts

22 januari 2019

Het Boomse beleid rond kinderkansarmoede zal de komende maanden geëvalueerd worden door een onafhankelijk expertisebureau. Zowel ouders als allerlei relevante actoren en beleidsmakers zullen daarvoor bevraagd worden. “De voorbije jaren werden in het kader van kinderarmoedebestrijding heel wat initiatieven genomen om kinderen, ouders, gezinnen en andere opvoedingsondersteuners te ondersteunen”, zegt schepen van Sociale Zaken en Armoedebeleid Inge De Ridder (N-VA). “Denk maar aan de ruilwinkel Boempetat!, het buurtrestaurant De tuin van de kleine chef en de brugfiguren in de Boomse basisscholen. Binnenkort wordt een nieuw meerjarenplan opgesteld en om de krijtlijnen in het kader van kinderarmoedebestrijding uit te tekenen, is het belangrijk om te onderzoeken of de gerealiseerde maatregelen een antwoord bieden op de lokale noden en of er bijgestuurd moet worden.”