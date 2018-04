Ex-N-VA'ers richten partij Boom Vooruit op 27 april 2018

02u58 0 Boom Opnieuw een bewogen gemeenteraad gisteravond, met in de hoofdrol vier onafhankelijke ex-N-VA'ers. Zij maakten bekend dat ze samen hun schouders zetten onder een nieuwe partij: Boom Vooruit. "We willen een alternatief zijn voor de traditionele politiek", zegt bezieler Mark van Heel.

De gemeenteraad ving aan met de bekendmaking van het ontslag van Britt Willems, vroeger deel van de N-VA-fractie, nu onafhankelijk. Als eerste opvolgend gemeenteraadslid voor N-VA mocht Dany Lemahieu de eed afleggen. Maar die maakte meteen bekend om N-VA te verlaten en - net als zijn voorgangster - verder te zetelen als onafhankelijke. Aan het eind van de gemeenteraad kwam de aap uit de mouw: Lemahieu start samen met onafhankelijke Mark van Heel, ook ex N-VA, een nieuwe partij onder de naam Boom Vooruit. Zij kunnen daarbij rekenen op de steun van nog twee andere ex-N-VA'ers: onafhankelijk schepen Ils Blommaerts en onafhankelijk raadslid Juan Roca Cervera. "Er hebben de laatste tijd veel geruchten de ronde gedaan over onze politieke toekomst", zegt van Heel namens het viertal. "Maar we willen met Boom Vooruit vooral een partij zijn die apolitiek is. Iedereen mag zich, wars van politieke kleur, bij Boom Vooruit aansluiten. Ook al zijn we nog maar pas van start gegaan, het is zeker onze bedoeling om met de volgende gemeenteraadsverkiezingen op te komen. De komende maanden moet duidelijk worden welke accenten we willen leggen." (BCOR)