Eva Tavernier stelt tentoon in 't Steencaycken 04 april 2018

De Blaasveldse schilder Eva Tavernier stelt de hele maand april tentoon in eetcafé 't Steencaycken in Boom. Tavernier schildert hoofdzakelijk landschappen en reisindrukken op canvas met acrylverf. Af en toe gebruikt ze een afplaktechniek, maar bij de meeste werken schildert ze zeer los en ruw. De reeks die ze in 't Steencaycken tentoonstelt, bestaat uit werken gebaseerd op eigen foto's die ze nam tijdens haar reizen, onder meer door de Verenigde Staten. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van 't Steencaycken. (BCOR)