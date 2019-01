Ereschepen Guido Van Dijck (74) overleden Ben Conaerts

Ereschepen Guido Van Dijck is op 74-jarige leeftijd overleden. Van Dijck was van 1988 tot 2000 schepen voor CVP, de voorloper van het huidige CD&V, en onder meer bevoegd voor Sport, Cultuur, Communicatie en Toerisme. Zo lag hij mee aan de basis van talrijke publicaties, zoals het bekende naslagwerk ‘Boom van de oudheid tot in het jaar 2000’ van wijlen Alex Vinck.

De christelijke uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 9 januari om 11 uur in de aula van uitvaarten André Lenchant in de Kerkhofstraat. Vanaf 10.30 uur is er een gelegenheid tot groeten en condoleren van de familie. Na de plechtigheid zal het as worden bijgezet in het columbarium van het erepark op de begraafplaats van Boom.