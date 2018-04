Erekapitein van brandweer Emiel Parys (91) overleden 10 april 2018

02u58 0 Boom Emiel Parys, erekapitein-dienstchef van de Boomse brandweer, is op 31 maart op 91-jarige leeftijd overleden in het Sint-Jozefsziekenhuis in Mortsel.

Parys kwam in dienst als vrijwillig brandweerman op 24 april 1954 en werd na het behalen van het brevet van brandweerofficier op 2 juni 1960 tot onderluitenant bevorderd. Met ingang van 1 april 1975 werd hij door de gemeenteraad van Boom aangesteld als "dienstdoende bevelhebber-vrijwilliger der gemeentelijke brandweer" om dan met ingang van 1 oktober 1976 tot kapitein-dienstchef te worden gepromoveerd. Bij het bereiken van de pensioenleeftijd van 60 jaar nam hij op 1 maart 1987 eervol ontslag. Hij bleef de brandweer echter een warm hart toedragen en op gezette tijdstippen was hij nog steeds, samen met zijn (ere-)brandweercollega's, in de brandweerpost van Boom terug te vinden.. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 12 april om 11 uur in de aula van Uitvaarten André Lenchant in de Kerkhofstraat in Boom. (BCOR)