Enquête over gemeente 19 februari 2018

De gemeente houdt momenteel een grote enquête rond het merk 'Boom'. De enquête is online te raadplegen via de gemeentelijke website of ligt op papier aan de balies van het gemeentehuis en de bibliotheek. Op de wekelijkse marktdagen van donderdag 22 februari en donderdag 1 maart zullen er ook enquêtes afgenomen worden. "Met deze bevraging willen we van Boom een sterk merk of minstens een nog sterker merk maken", zegt schepen van Communicatie Kris Van Hoeck (CD&V). (BCOR)