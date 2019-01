Emabb zoekt info over Boomse diamant Ben Conaerts

16 januari 2019

16u30 0

De vzw Emabb organiseert op Erfgoeddag, op 28 april, een tentoonstelling over de Boomse diamantindustrie. Het steenbakkerijmuseum is daarvoor nog op zoek naar nuttige info en foto’s. “Boom was niet alleen vermaard om zijn bakstenen, ook de blinkende steentjes werden hier tot juweeltjes bewerkt”, aldus voorzitter Luc Verbeeck. Wie bruikbaar materiaal heeft liggen, kan dat laten weten via tel. 03 888.15.58 of info@emabb.be.