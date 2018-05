Emabb zet schoorsteen in de kijker 26 mei 2018

De vzw Emabb zet vandaag de schoorsteen op haar site in de kijker. Dat gebeurt in het kader van het Europees jaar rond Cultureel Erfgoed.





Om 15 uur kan je komen deelnemen aan een nostalgische rondleiding met verhalen over werken rond de schoorsteen. Om 16.30 uur volgt er een wandeling door Noeveren langs de nog bestaande schoorstenen. Om 17 uur start er een muzikaal programma met optredens van Rudje en Youri en met gelegenheid tot eten en drinken. Om 21.30 uur wordt afgesloten met een uniek muziek- en lichtspel aan en op de schoorsteen. De toegang is gratis.





