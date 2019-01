Emabb organiseert muziek- en vertelavond ‘Nieuwjaarke Zoete’ Ben Conaerts

07 januari 2019

De vzw Emabb organiseert op vrijdag 11 januari haar jaarlijkse evenement ‘Nieuwjaarke Zoete’. Op het programma staat live muziek en vertellingen met een knipoog naar het plaatselijke steenbakkerserfgoed. Het is meteen een goede gelegenheid om te toosten op het nieuwe jaar.

‘Nieuwjaarke Zoete’ is een organisatie in samenwerking met de Wijkraad Noeveren, de Davidsfondsafdelingen Boom en Niel en Het Wiel en vindt plaats om 19.30 uur in lokaal ’t Baksteentje op Noeveren. De toegang is gratis.