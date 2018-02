Eindelijk beslist: bibliotheek verhuist naar Windstraat 23 februari 2018

02u55 0

Het is beslist: de bibliotheek verhuist naar de Windstraat. Op de gemeenteraad van gisterenavond werd het punt unaniem goedgekeurd. Het feit dat de kostprijs voor de nieuwe bib na heronderhandelingen met de eigenaar 300.000 euro goedkoper was uitgevallen, bleek zoals verwacht cruciaal. Het hele project, inclusief meubilair, erelonen en verdere afwerking, kost nu zo'n 2.295.000 euro. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is opgelucht: "Dit was het enige, echt goede plan om de bibliotheek in het centrum onder te brengen. Ik wil iedereen bedanken die een positieve bijdrage heeft geleverd in dit dossier."





"We moeten zeggen dat dit een dossier is waaraan velen met hart en ziel hebben meegewerkt", reageert cultuurschepen Inge De Ridder (N-VA). "Het is een dossier ook met alleen maar winnaars en in eerste instantie zijn dat de 3.000 gebruikers van de bibliotheek en de zowat 1.300 mensen die deelnemen aan de activiteiten. We zijn ervan overtuigd dat de vele inspanningen die ons team voor haar lezers doet, in de nieuwe locatie nog meer gaan renderen. Vandaag wint dus de Bomenaar."





Nu de beslissing gevallen is, kunnen de inrichtingswerken zo spoedig mogelijk van start gaan. Bedoeling is om de bibliotheek zo snel mogelijk te verhuizen naar haar nieuwe locatie. (BCOR)