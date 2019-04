Eind goed, al goed: Leopold heeft oplaadpunt voor zijn elektrische scooter Ben Conaerts

19 april 2019

13u58 0 Boom Eind goed, al goed: de 63-jarige Leopold Noots heeft nu toch een oplaadpunt voor zijn elektrische scooter ter beschikking gekregen.

Hij huurt een plaats in de ondergrondse garage van de sociale appartementen in de Elzenstraat. Daar staat de scooter beschermd en heeft hij een eigen oplaadpunt. Donderdag werd het huurcontract ondertekend met sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek. Met steun van vrienden kon Leopold de benodigde 100 euro waarborg betalen.

“Ik ben blij dat we tot deze oplossing zijn kunnen komen”, zegt Leopold. “Maar het is natuurlijk slechts een voorlopige oplossing. Vermits ik in de sociale appartementen in de Antwerpsestraat woon, moet ik nog altijd de A12 oversteken om naar mijn scooter te gaan. Ik hoop dat er op termijn werk kan worden gemaakt van een oplaadpunt hier aan het appartementsgebouw zelf.”

Frank Maeremans, directeur van Goed Wonen Rupelstreek, reageerde eerder al dat hij van dat plan werk wil maken. “Begin volgend jaar zullen er omgevingswerken worden uitgevoerd aan de appartementen in de Antwerpsestraat. We gaan kijken of we dan ook de garages minder steil kunnen maken en daar oplaadpunten voor scooters kunnen voorzien.”