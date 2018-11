Eetdag ten voordele van 11.11.11 Ben Conaerts

05 november 2018

12u54 0

De Noord-Zuidraad organiseert op zaterdag 10 november een eetdag ten voordele van 11.11.11. Op het menu staan gerechten uit onder meer de Dominicaanse Republiek, Burundi en Colombia. Je kan komen smullen om 17 of om 19 uur in het Parochiecentrum in de Hoogstraat. Le Trio Perdu zorgt telkens voor de muzikale omkadering. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen onder de 12 jaar eten mee aan 10 euro. Inschrijven kan nog tot woensdag 7 november door een mailtje te sturen naar noordzuid@boom.be of telefonisch op het nummer 03 880 18 92.