Eerste vrouwelijke techno-dj uit Azië 20 juli 2018

Met onder meer Lady S, Anouk Matton, Charlotte de Witte en Nina Kraviz is de line-up van Tomorrowland deze editie opvallend vrouwelijk getint. De meest bijzondere verschijning wordt echter de Thaise dj Nakadia, die op zondag 29 juli het podium deelt met Fred Hush. Zij is de allereerste Aziatische vrouwelijke techno-dj die op Tomorrowland staat. In Azië is ze alvast razend populair. Met 130 boekingen per jaar is zij daar in ieder geval de meeste geboekte vrouwelijke dj. In haar 14-jarige dj-carrière draaide ze al in meer dan zestig landen. (BCOR)