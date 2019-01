Eerste trailrun enorm succes: “Competitie is bijzaak, het gaat om het gevecht tegen de natuur.” Sander Bral

13 januari 2019

16u40 0 Boom Maar liefst 1150 dappere deelnemers ploeterden zich zondag een weg door de kleiputten van Terhagen en De Schorre in Boom. De organisatie van de allereerste trailrun in het recreatiedomein wou zoveel mogelijk Antwerpenaren laten kennis maken met de sport. “Het was een lastig parcours maar we hebben de meeste deelnemers warm kunnen maken voor trailrun.”

De combinatie van hevige regenval en een ondergrond uit klei zorgde voor een erg uitdagend parcours van de allereerste trailrun in De Schorre in Boom. “Met een laagdrempelig evenement hebben we zoveel mogelijk mensen uit de provincie Antwerpen aangesproken om deel te nemen aan onze trailrun”, vertelt Maarten De Bolster, die met Sportevents verschillende trailruns organiseert in België. “We zijn in onze opzet geslaagd. De meeste van onze 1150 starters waren onervaren en hebben kunnen proeven van de sport. Sommigen hebben het lastige parcours onderschat maar de meesten waren achteraf enthousiast. Reden genoeg om het volgend jaar opnieuw te organiseren. Misschien dat we de datum dan opschuiven richting einde winter of begin lente voor aangenamere temperaturen”, lacht Maarten.

Typisch aan trailrun is het erg technische parcours met veel kleine bochtjes en korte stukken omhoog en omlaag. Op zogenoemde onverharde single tracks lopen deelnemers ieder voor zich, om naast elkaar te lopen is er geen plaats. “Trailrun bestaat al ongeveer tien jaar in België en we zien dat het aan een opmars bezig is”, besluit Maarten. “Een Olympische Sport zal het nooit worden want het competitieve is bijzaak. Het gaat om de persoonlijke ervaring van de lopers, om het gevecht tegen de natuur.”