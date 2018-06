Eerste Tomorrowlandbrievenbus is een feit 14 juni 2018

Het is nog een goeie maand tot de start van het dancefestival, maar de 'Tomorrowland madness' begint nu al op te duiken in de straten van Boom. Samen met Bpost gaat de organisatie 14 rode brievenbussen aankleden in Tomorrowlandstijl. De brievenbus op de hoek van de Nachtegaalstraat en de Dirkputstraat, op een boogscheut van het festivalterrein, werd als eerste versierd met goudkleurige bloementakken. Leuk extraatje: wie er zijn brief post, krijgt spontaan een stukje van het 'Tomorrowland anthem' van Hans Zimmer te horen. Eerder lanceerde het festival samen met Bpost ook al zijn eigen postzegels en -kaarten.(BCOR)