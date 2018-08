Eerste Music for Life-actie komt er nu al aan 25 augustus 2018

02u41 0 Boom Het is nog vier maanden voor de start van Music for Life, maar het team rond 'Dolfijntje for Life' schiet nu al weer in actie. Niet alleen worden snoepzakken en Belgische vlaggen verkocht, op vrijdag 14 september staat ook het eetfestijn 'Frietjes for Life' op de agenda.

"We werken dan voor de tweede keer samen met onze vrienden van het Frithuisje uit Berlaar", zegt Guy Apers van 'Dolfijntje for Life'. "Zij strijken op 14 september tussen 18 en 21 uur met hun frietkar neer in café Noeveren om iedereen te voorzien van heerlijke frietjes. Ook de nodige snacks en sauzen worden natuurlijk voorzien. Wie wil komen meesmullen, kan dat voor 12 euro. Wie jonger is dan 12 jaar, betaalt slechts 10 euro."





Snoepzakjes

'Frietjes for Life' is slechts een van de initiatieven die Guy Apers en zijn team van vrijwillige medewerkers organiseren in het kader van 'Music for Life'. Ook hun verkoop van snoepzakjes en Belgische vlaggen draait nog steeds op volle toeren. "De teller staat voor dit jaar al op 1.200 euro", weet Guy. "De voorbije jaren wisten we telkens meer dan 5.000 euro bij elkaar te krijgen. Alles wat we inzamelen, is bedoeld voor het therapeutisch zwembad Dolfijntje in Willebroek. Dolfijntje is voor zijn werking sterk afhankelijk van giften en daarom willen we ons steentje bijdragen. Het zou jammer zijn als zo'n mooi initiatief verloren gaat."





Wie zich wil inschrijven voor 'Frietjes for Life', kan dat doen tot en met 7 september via 0472/40.76.90 of guy.apers.rupelboom@telenet.be. (BCOR)