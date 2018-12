Eerste editie Tichelfeesten op oude steenbakkerssite smaakt naar meer 35 standhouders stellen ambachtelijke spullen tentoon Sander Bral

09 december 2018

11u19 0 Boom De mysterieuze steenbakkerssite in de Boomse wijk Noeveren was zaterdag het decor voor de allereerste editie van de Tichelfeesten. Naast de traditionele kerstmarktstandjes stelden 35 standhouders hun ambachtelijke gemaakte spullen voor. “We creëren leven in Noeveren zodat de geschiedenis van de steenbakkerijen niet verloren gaat.”

Het gebied van vier hectare groot in de wijk Noeveren (Boom) huisvest drie oude steenbakkerijen die in het begin van de twintigste werden samengevoegd door de familie Frateur. Wanneer steenbakker Paul Frateur stierf in 1986 werd het gebied officieel als beschermd monument erkend en in 1991 werd het overgekocht door Peter Swenden, die de site omdoopte tot Steenbakkerijmuseum ’t Geleeg. Die geschiedenis vormde zaterdag de hele dag door de setting van de allereerste Tichelfeesten.

“Ik ben zelf niet van Noeveren of Boom maar ik ben ooit toevallig eens op de steenbakkerijsite beland”, herbeleeft organisator Roos Moons uit Kontich. “Ik was meteen betoverd door de locatie en ik vroeg me af waarom er zo weinig evenementen georganiseerd worden, naast de museumactiviteiten. Enkele jaren is hier een kerstboomverbranding geweest maar dat mag dus niet meer. Ik was enorm verrast dat de eigenaar meteen mee wilde stappen in het verhaal van de Tichelfeesten. Door meer leven te creëren in Noeveren hoop ik dat de rijke geschiedenis ervan niet verloren gaat.”

De Tichelfeesten gaf ruimte aan optredens, rondleidingen, en een kerstmarkt maar het meest bezienswaardige speelde zich diep binnen de ringoven van de site af. Daar stelden 35 standhouders hun ambachten voor zoals houtbewerkers met kettingzagen, kaarsenmakers en metaalkunstenaars. Ergens daar tussenin zaten de drie vriendinnen Fabienne, Nadine en Marleen naarstig te kantklossen.

“Toen ik 34 jaar was liep ik in Brugge toevallig een kantkloswinkeltje binnen en ik was meteen verkocht”, herinnert Fabienne zich. “35 jaar later is het nog steeds mijn belangrijkste hobby. Wij maken met onze vriendinnen klassieke kantstukjes maar ook hoeden, kettingen en zelfs paravents of kamerschermen. We spreken maandelijks af samen te kantklossen en we gaan elk jaar ook twee keer richting Brugge om ons enkele dagen voltijds op onze hobby te storten. Ik hoopte de verloren kunst van het kantklossen ooit aan mijn dochter over te leveren maar ik heb enkel vier zonen gekregen die daar absoluut niet in geïnteresseerd zijn”, lacht Fabienne.

“We hebben deze hobby niet van onze moeders geërfd”, voegt Nadine er nog aan toe. “Wij komen uit de flower power periode waarin kantklossen erg populair werd. Je bent ook met niets anders bezig wanneer je aan het kantklossen bent. Ook in je hoofd niet. Het is een soort van therapie”, glimlacht Nadine.