Ecohuis houdt infosessie over druivenkweek Ben Conaerts

14 november 2018

15u20 0

Op woensdag 21 november kan je in ecohuis ’t Kleibrood een infosessie gaan bijwonen over druiven. Je krijgt er informatie over hoe je eenvoudig druiven kan kweken en wat je daarvoor nodig hebt. “Een dure serre aanschaffen is niet nodig”, klinkt het. “Met wat goede wil, een flinke dosis energie, enkele nuttige tips en de passende werkwijze zijn we al een eind op de goede weg.”

De infosessie is gratis en vindt plaats om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via heidi.nuyts@boom.be of telefonisch op het nummer 0473 23 39 89.