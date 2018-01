Dubbele zege voor Kobe Segers 29 januari 2018

Sprintfestival in Boom

De Verenigde Willebroekse Zwemverening VWZ hield een zeer geslaagde sprintmeeting in Boom. Alles was op dit festival tot in de puntjes geregeld, goed voor een vlekkeloos verloop. In een drietal zwemstijlen traden telkens 84 zwemmers aan. In veertien reeksen van zes. Ken Van Engelgem fungeerde als redder en zag dat het goed was. "Ik hoorde een zeer tevreden reactie uit de mond van onze clubtrainers Luc Luyckx, Dirk De Maeyer en Danny Van Pestel", aldus Ken Van Engelgem. "Veel individuele tijden werden verbeterd. Het advies van het technisch kader werd door onze zwemmers heel goed opgepikt. Zo bleven ze na de start gemiddeld langer onder water dan de concurrenten van de andere clubs. Op dat vlak is er veel vooruitgang geboekt."





Brent Van Pestel, Julian Van Geersom en Liam Segers deden het erg goed op 50m vlinderslag. Debutant Kobe Segers slaagde erin twee keer goud te pakken op 100m schoolslag en 100m crawl. Ken Van Engelgem: "Onze estafetteploegen deden het ook lang niet slecht. Met een tweede plaats voor de Willebroekse mannen team1 en een derde plaats voor Willebroekse vrouwen team 1." (PLG)