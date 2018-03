Drie verlichtingspalen op parking Hollezijp 30 maart 2018

03u04 0

Momenteel worden door netbeheerder Eandis drie verlichtingspalen geplaatst op de parking aan Hollezijp. De gratis parking, pal in het centrum, was eerder al voorlopig in eigen beheer aangelegd. Sinds eind vorig jaar is de parkeerplaats definitief aangelegd en werd er een volwaardige, toegankelijke parking van gemaakt voor de omwonenden. Met de nieuwe verlichting is nu ook de laatste fase van de heraanleg afgerond. (BCOR)