Drie dagen animo met Bosstraatkermis 25 april 2018

Van vrijdag 27 april tot en met zondag 29 april staat de Bosstraat en omgeving in het teken van de jaarlijkse Bosstraatkermis. Het organisatiecomité heeft opnieuw voor een uitgebreid en gevarieerd animatieprogramma gezorgd dat jong en oud moet aanspreken. Vrijdag wordt gestart met een 'happy hour' van 17 tot 19 uur en worden drankjes aan verminderde prijzen aangeboden. Vanaf 20 uur vormt de feesttent in de Sint Kathelijnestraat het decor voor de jaarlijkse Kermisquiz. Zaterdag is er om 14 uur de opening van de Bosstraatkermis met onder meer straatanimatie, een kaartprijskamp, een kinderstratenloop en een optreden van Dansstudio Flash. Om 20 uur volgt er een kermisfuif met de coverband Morenka en DJ Mike Leroy. Op zondag worden de straten van de wijk vanaf 9 uur ingepalmd door een rommelmarkt. Afgesloten wordt om 14 uur met de jaarlijkse bingo, waar onder meer een elektrische damesfiets én de laatste vier Full Madness Passes voor Tomorrowland te winnen zijn. Info: www.bosstraatkermis.be. (BCOR)