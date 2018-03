Do Van Ranst te gast in bib 14 maart 2018

Do Van Ranst, schrijver van meer dan dertig jeugd- en kinderboeken, is op zondag 18 maart te gast in de gemeentelijke bibliotheek. In het kader van de Jeugdboekenmaand komt hij vertellen over de manier waarop hij boeken schrijft en waar hij zijn inspiratie vandaan haalt.





De lezing vindt plaats van 15 tot 16.15 uur en is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar en hun (groot)ouders. De toegang bedraagt 1 euro en inschrijven kan aan de balie van de bibliotheek, via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52. (BCOR)