Dj Bubba geeft Tomorrowland-fee aan armoedevereniging 24 juli 2018

02u45 0 Boom Wilrijkenaar Hicham El Mzairh is sp.a-politicus, maar ook bekend als dj Bubba. Hij schenkt nu zijn vergoeding van Tomorrowland aan armoedeorganisatie Al Ikram in Borgerhout. "Ik hoop dat mijn collega-dj's buiten het feestgewoel aan mensen denken die het moeilijk hebben."

El Mzairh wéét waarom hij zijn dj-inkomsten afstaat.





"Ik ben twintig jaar geleden in België beland en was een tijd dakloos. Vandaag heb ik een goed leven in Antwerpen. Ik sta nu zelfs al vijf jaar op Tomorrowland, op het podium van Radio Ultra Modern. In totaal draai ik vijf dagen op het festival, twee tot drie uur per dag. Ik mag niet zeggen hoeveel ik daarmee precies verdien, maar reken op iets van een aantal honderden euro. Al Ikram zet zich hard in voor daklozen. Met mijn bijdrage wil ik mensen motiveren om ook iets voor de maatschappij te doen."





El Mzairh rijdt trouwens niet in een flitsende auto naar De Schorre.





"Ik denk dat ik van de duizend dj's de enige ben die ernaartoe fietst", lacht hij. "Onderweg sla ik vaak een praatje met de mensen die me herkennen."





200 nationaliteiten

Specialiteit van dj Bubba: mash-ups van oudere pop en funk met recentere muziek. Tomorrowland maakt hem gelukkig.





"Dit is een feest van diversiteit en samenhorigheid met 200 nationaliteiten. Niemand kijkt naar kleur, geloof of afkomst", besluit El Mzairh die eind deze week weer 'on stage' staat. (PHT)