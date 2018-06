Dit weekend grote opening met familiefietstocht en tijdrit 22 juni 2018

02u58 0

De Velodroom zet dit weekend voor het eerst zijn deuren open voor het grote publiek. Dat gaat gepaard met tal van activiteiten voor sportieve en recreatieve fietsers en koersliefhebbers.





Zowel op zaterdag als zondag kan je er vanaf 10 uur starten aan een afgepijlde familiefietstocht van 16, 28, 35 of 50 kilometer.





Zaterdag organiseert WTC De Schorretrappers om 13 uur een recreatieve fietstocht voor G-sporters naar de wielerbaan in Wilrijk. Die dag wordt om 17 uur ook de 'Bestorming van de Bosstraat' gereden, een tijdrit met de Bosstraat als scherprechter.





Zondag vanaf 9 uur kunnen wielertoeristen ten slotte deelnemen aan de 'Potjeir Klassieker', een bewegwijzerde rit van 75 kilometer. Doorlopend staan er in de Velodroom gidsen klaar die je met het fietsmuseum laten kennismaken. (BCOR)