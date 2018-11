Dimitri Leue trapt PTS Trail Run op gang Ben Conaerts

30 november 2018

17u47 1 Boom PTS Boom organiseert vanavond zijn PTS Trail Run. Meer dan duizend lopers komen er meelopen om het goede doel te steunen. Het parcours van de sponsorloop loopt door, onder en zelfs op de gebouwen van de PTS. Eén rondje is ongeveer 1,1 kilometer lang en onderweg moet je 346 treden zien te overwinnen.

Dimitri Leue, peter van het evenement, mocht al om 15.30 uur de spits afbijten en de Trail Run op gang trappen. Hij nam gretig een aantal rondjes voor zijn rekening, ook al moest hij later op de avond nog op het podium staan. De PTS-leerlingen – vaak gekleed in opvallende outfits – volgden nadien samen met een heleboel sympathisanten en sportievelingen zijn voorbeeld.

De opbrengst van de Trail Run is bestemd voor De Vriendinnen van Zambia en zal gebruikt worden voor de bouw van een schooltje in Zambia. Hoeveel de opbrengst zal zijn, is op dit moment nog koffiedik kijken. “Maar vooraf was al meer dan 3.000 euro aan sponsorgeld verzameld. Daar kunnen we al heel tevreden mee zijn”, zegt directeur Arnold Callay.