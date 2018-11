Dimitri Leue doet weer beroep op PTS Boom Leerlingen mogen decor bouwen voor nieuw toneelstuk van acteur Ben Conaerts

27 november 2018

15u20 0 Boom PTS Boom gaat opnieuw samenwerken met acteur en theatermaker Dimitri Leue. Leerlingen van de richting Houtbewerking gaan het decor bouwen voor zijn nieuwe toneelstuk. De acteur zelf komt vrijdag dan weer deelnemen aan de PTS Trail Run, een loopevenement in het teken van Music for Life.

Twee jaar geleden kwamen PTS Boom en Dimitri Leue voor het eerst met elkaar in contact. De leerlingen van het derde jaar Houtbewerking hebben toen in opdracht van de gemeentelijke bibliotheek de grootste kamishibai ter wereld gebouwd, een grote Japanse vertelkast. Dimitri Leue en illustrator Tom Schoonooghe gingen daar vervolgens mee aan de slag om hun prentenboek ‘De Cowboyter’ voor een publiek te brengen. De samenwerking was zo’n succes dat er nu een vervolg komt: PTS Boom mag het decor gaan bouwen voor Leues nieuwe toneelstuk.

Prille fase

“Dimitri Leue heeft de vraag zelf aan ons gesteld”, zegt technisch adviseur Johan Hertogs van PTS Boom. “Maar het project zit momenteel nog in een heel prille fase. Het is de bedoeling om het decor tegen het einde van dit schooljaar te voltooien. Dan zou Dimitri Leue er in het najaar van 2019 mee gaan optreden. Het wordt waarschijnlijk de derde graad Houtbewerking die de opdracht zal uitvoeren. De leerlingen die destijds de kamishibai hebben gebouwd, zitten nu in het zesde middelbaar. Het zou mooi zijn als ze vlak voor ze afstuderen nog iets kunnen afwerken dat goed gebruikt zal worden.”

Sponsorloop

Als wederdienst zet Dimitri Leue vrijdag alvast mee zijn schouders onder de tweede editie van de PTS Trail Run. Dat is een sponsorloop door, onder en zelfs op de gebouwen van de PTS. Niet alleen is de acteur peter van het loopevenement, hij zal om 15.30 uur de aftrap geven en samen met enkele leerlingen de eerste rondjes lopen. Dat wordt overigens best intensief, want één rondje is 1,1 kilometer lang en onderweg moeten liefst 346 treden overbrugd worden. Het traject brengt je wel langs heel wat verrassende randanimatie, zoals een dj-set en het panoramische uitzicht op het dak.

Vanaf 16.30 tot 19.30 uur staat het iedereen vrij om een aantal rondjes af te komen leggen. Een beurtenkaart voor vijf rondjes kost 2 euro en is ter plaatse te betalen. Wie zich ludiek verkleedt, kan nog een extra prijs winnen. Lopers aanmoedigen kan vanop de speelplaats, die met vuurkorven, eet- en drankstandjes wordt ingericht.

Sloppenwijken

De opbrengst van het evenement is bestemd voor de vzw Embracing Life en de Vriendinnen van Zambia voor de bouw van een nieuwe school in de Zambiaanse sloppenwijken. “De kinderen groeien er op in extreme armoede en vaak zelfs zonder ouders”, zegt Hilde Verhelst van de Vriendinnen van Zambia. “Onderwijs is voor hen dé belangrijkste stap om uit de armoede te raken. Naar school gaan geeft deze Zambiaanse kinderen terug hoop en een kans op een betere toekomst.”