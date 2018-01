Dieven stelen opgezet everzwijn uit winterbar 02u51 0

Een of meerdere dieven hebben de voorbije dagen toegeslagen in de 'Warmste Winter Wunderbar' in De Schorre. Ze zijn aan de haal gegaan met twee lederen schorten van 'Bokaal', een decoratief bordje en een opgezet everzwijn. Bij De Schorre hoopt men de gestolen waren terug te vinden en heeft men via de sociale media een ludiek opsporingsbericht verspreid. "De vermiste is zo'n 50 centimeter groot, heeft bruine ogen en grijs-bruine, ruwe haren en drinkt het liefst glühwein", luidt het.





"De diefstal moet hebben plaatsgevonden tussen zondagnacht en woensdagmiddag", zegt Kathleen Vandendriessche van De Schorre. "De dieven zijn er op een of andere manier in geslaagd het alarm te omzeilen en zijn onder meer aan de haal gegaan met het opgezette everzwijn dat boven het haardvuur hing. Ontzettend jammer, want dat everzwijn is de voorbije weken uitgegroeid tot de mascotte van onze winterbar. We hopen om nog iets terug te vinden van de buit en hebben daarom een opsporingsbericht gelanceerd." Alle tips zijn welkom bij onthaal@deschorre.be of 03/880.76.00. (BCOR)