Den Dax begint aan nieuw hoofdstuk STEVEN NEEMT ROER VAN LEGENDARISCHE FRITUUR OVER VAN PAPA FRANS RAES BEN CONAERTS

08 augustus 2018

02u44 0 Boom De bekende frituur Den Dax heeft na zes jaar opnieuw de deuren geopend. Aan het roer staat niet langer Frans Raes - in de volksmond bekend als 'Franske Friet' - maar zoon Steven Raes (34) en diens neef Ritchie Heylen (34). "Ik ben blij dat ik de erfenis van mijn vader kan verderzetten."

De naam 'den Dax' doet ongetwijfeld nog wel een belletje rinkelen bij Bomenaren die graag een frietje lusten. Vanaf de eeuwwisseling stond de zaak van Frans 'Franske Friet' Raes bekend als een van de beste frituren in de regio. In de beginjaren was de frituur gevestigd aan de Victor De Meyerestraat, om vervolgens te verhuizen naar de Molenstraat. Maar in 2012, toen Frans Raes alsmaar meer begon te sukkelen met zijn schouder, kwam er een eind aan het verhaal van den Dax. Tot nu dus. Zoon Steven Raes en diens neef Ritchie Heylen hebben de zaak heropend op een nieuwe locatie aan de Antwerpsestraat 445.





Opgegroeid tussen de frieten

"Ik heb met mijn vriendin vijf jaar in Zweden gewoond, maar toen die relatie is afgesprongen, ben ik teruggekeerd", vertelt Steven Raes, die bijna letterlijk tussen de frieten is opgegroeid. "Ik heb vroeger nog regelmatig met mijn vader mee in de frituur gestaan. Ik heb dat altijd heel graag gedaan en toen ik terug was, kreeg ik dus al snel het idee om samen met Ritchie zelf een frituur te openen. Ik ben met mijn vader gaan praten en hij gaf me gelukkig de toestemming om de naam 'den Dax' te gebruiken."





Steven en Ritchie kunnen altijd terugvallen op de ervaring van Frans Raes. "Hij heeft ons al heel wat tips meegegeven", zegt Steven. "We beginnen elke dag alsof het onze eerste is. Als we 's avonds de deuren weer sluiten, zorgen we er eerst voor dat alles weer proper is. Verder werken we met verse satés en plantaardige olie. Oude klanten zullen ook de 'saus van het huis' nog herkennen. Dat is een subliem sausje dat mijn vader heeft bereid en waarvan niemand de ingrediënten kan raden. Intussen komt mijn vader hier elke week al zelf langs om frietjes te eten. Maar zelf nog achter de friteuse kruipen, zal hij heus niet meer doen."





Frans Raes is niet de enige vaste klant van het nieuwe den Dax. Sinds de opening vorige maand hebben al heel wat Bomenaren de weg naar de nieuwe frituur gevonden. "Nochtans hebben we nauwelijks reclame gemaakt", zegt Ritchie. "Maar de naam 'den Dax' klinkt bij veel mensen inderdaad nog bekend in de oren en we zitten hier ook op een heel goede locatie. Hier was nog geen frituur in de directe omgeving en veel oudere, minder mobiele buurtbewoners zijn dus erg blij dat ze nog eens zelf frietjes kunnen gaan halen."





Meer info is te vinden op www.facebook.com/DenDaxBoom.