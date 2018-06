Den Beuk streamt concert Barbara Dex 13 juni 2018

CC De Steiger neemt donderdag deel aan een bijzonder project van de provincie Antwerpen en Cultuurconnect.





Het concert van Barbara Dex in De Warande in Turnhout wordt live gestreamd naar het woonzorgcentrum Den Beuk in Boom. Alle bewoners van het woonzorgcentrum kunnen op die manier samen met hun familieleden cultuur beleven dichtbij hun thuis. De streaming begint om 14 uur en is enkel toegankelijk voor de residenten en hun familieleden. (BCOR)