Deltaweide De Schorre wordt uitgebreid Ben Conaerts

08 februari 2019

12u01 0

In De Schorre is men gestart met de uitbreiding van de deltaweide. De grastribune die twee jaar geleden geïntegreerd werd in de voormalige steile rand van de deltahelling krijgt een uitbreiding in de richting van het aanpalende bosareaal. Op termijn zal ook het bos op de helling in de richting van de grastribune worden uitgebreid, zodat beide met elkaar versmelten tot een organisch geheel.

De werken zullen normaal gezien weinig hinder veroorzaken. “We proberen de overlast voor bezoekers van het domein te beperken en zullen de doorgang zoveel mogelijk open laten. De hondenweide blijft steeds bereikbaar”, klinkt het bij De Schorre.