Deel Nielsestraat afgesloten voor werken Ben Conaerts

11 maart 2019

14u07 0

In de Nielsestraat zijn de wegenis- en rioleringswerken van start gegaan voor het nieuwe sociale woonproject van Sociale Bouw-en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen. De werken worden uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur en ARRO en situeren zich vanaf het kruispunt met de Isabellastraat tot aan het spoor. Door de werken zal autoverkeer onmogelijk zijn en is er geen toegang tot de garages. Het voetpad tegen de bestaande woningen zal zo lang mogelijk toegankelijk blijven evenals de fietstunnel. Volgens de planning zullen de werken zestig werkdagen in beslag nemen.