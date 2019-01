De Velodroom breidt collectie wielertruitjes verder uit Ben Conaerts

28 januari 2019

16u29 0

Het fietsbelevingspunt De Velodroom heeft zijn indrukwekkende collectie wielertruitjes weer wat kunnen uitbreiden. Met de gesigneerde truitjes van Julian Alaphilippe, Peter Sagan en Olympisch kampioen en voormalig geletruidrager Greg Van Avermaet kan je er nu de gele, groene én bolletjestrui van de Tour van 2018 komen bekijken. Ook nieuw zijn de truitjes van wereldkampioene wielrennen 2018 Anna van der Breggen en tweevoudig wereldkampioen Paolo Bettini.

De Velodroom bevindt zich aan de Rupeldijk in het provinciaal recreatiedomein De Schorre en is open op donderdag en vrijdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 16 uur. Meer info is te vinden op de website www.develodroom.be.