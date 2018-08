De Schorre wordt klaargestoomd voor Lekker Klassiek 22 augustus 2018

02u41 0 Boom Een kleine maand na Tomorrowland wordt de Schorre alweer klaargestoomd voor een volgende muziekevenement. Zaterdag wordt het provinciale recreatiedomein ingepalmd door de tweede editie van Lekker Klassiek.

Lekker Klassiek is een organisatie van Studio 100 en De Schorre en wil het beste van de klassieke muziek en de gastronomie samenbrengen op één festival. Onder meer Jef Neve, het symfonisch orkest La Passioné en het koperensemble O'Brass zorgen voor het muzikale luik. Om de smaakpapillen te verwennen, wordt beroep gedaan op onder meer Dominique Persoone, Roger van Damme, Peppe Giacomazza en Johan Segers. Er zijn nu al meer dan 5.000 tickets de deur uit, maar de verwachting is dat er daar de komende dagen nog een pak zullen bijkomen.





Momenteel wordt in De Schorre hard gewerkt om alles in gereedheid te krijgen voor het festival. "We hebben in vergelijking met vorig jaar het festivalterrein gereorganiseerd", zegt projectmanager Karolien Defyn van Studio 100. "Om het terrein binnen te komen, moet je deze keer langs de bruggen van De Schorre passeren. Op die manier kan je meer genieten van de prachtige natuur die het domein te bieden heeft. Verder werken we nu met één hoofdpodium waar alle grote artiesten te zien zullen zijn, al voorzien we verspreid over het terrein ook enkele kleinere muzikale en theateracts."





Lekker Klassiek vindt zaterdag plaats vanaf 11.30 uur. Een ticket kost 35 euro en is te bestellen via de website www.lekkerklassiek.be. (BCOR)