De Schorre vanaf 16 juli volledig dicht 11 juli 2018

De Schorre wordt vanaf maandag 16 juli volledig afgesloten voor de voorbereidingen op Tomorrowland. Het infokantoor van Toerisme Rupelstreek verhuist naar het Sociaal Huis in Terhagen van 17 juli tot en met 2 augustus. Ook het nieuwe fietsbelevingscentrum De Velodroom en taverne De Musette zullen hun deuren van 16 tot en met 31 juli gesloten houden. Het buurtpark in de Sint Kathelijnestraat en het buurtpark aan de Boomse Vissers in de Schorrestraat blijven wel open en bereikbaar, behalve tijdens de festivaldagen van donderdag tot en met maandag. Buurtbewoners kunnen steeds terecht bij de ombudsman van Tomorrowland en zijn team. Dat kan nog tot en met 31 augustus via het nummer 0800/19.009. Op zaterdag 14 juli opent het buurthuis zijn deuren aan de watertoren in de Nachtegaalstraat. Daar kan je nog tot en met 31 juli aankloppen voor vragen, opmerkingen of problemen. (BCOR)