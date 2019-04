De Schorre steekt blotevoetenpad in het nieuw Ben Conaerts

10 april 2019

Het ‘Barrevoetspad’ in De Schorre steekt in het nieuw. Het blotevoetenpad is een paar honderd meter uitgebreid en is nu 1.300 meter lang. Bovendien werd het parcours verfraaid met houten sculpturen en kan je aan het einde je voeten wassen aan een nieuwe waterpomp. “Vroeger was de pomp aangesloten op een waterbak, waardoor op drukke momenten het water snel was uitgeput. Nu gebruikt de pomp het water van de vijver”, zegt Kathleen Vandendriessche van De Schorre.

Het ‘Barrevoetspad’ is sinds zijn opening twee jaar geleden een flinke trekpleister geworden voor bezoekers van De Schorre. Jong en oud komt erop af om blootvoets de bijzondere natuur van het recreatiedomein te gaan ontdekken. Je wandelt over mossen, kleibroden, modder, zachte kiezels, wol, en hooi, maar bovenal dien je ook goed te voelen en te ruiken. Er zijn op het pad namelijk een 300-tal kruiden en geurplanten aangeplant, zoals kruiptijm, munt en citroenverbena.

Alle info is te vinden op www.deschorre.be.