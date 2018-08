De Schorre start opnieuw met recreatieverhuur 09 augustus 2018

02u50 0

Nu Tomorrowland erop zit, wordt De Schorre opnieuw geleidelijk aan weer publiek toegankelijk. Nadat eerder al de brasserie, de buitenspeeltuin, het infokantoor van Toerisme Rupelstreek en de avonturentoren van Intense opengingen, gaat het provinciaal recreatiedomein morgen weer van start met zijn recreatieverhuur en wordt het dus weer mogelijk om te gaan minigolfen of waterfietsen.





One World-brug

Ook het Barrevoetspad, de onthaalbalie van De Schorre en het congrescentrum De Pitte zijn vanaf morgen weer open en bereikbaar. Op maandag 13 augustus kan je ook weer over de 'One World'-brug richting het buurtpark in de Schorrestraat wandelen, gaat het mountainbikeparcours weer open en zijn de visvijvers in het domein weer bereikbaar. Van 14 tot 18 augustus komt Tomorrowland het allerlaatste materiaal nog ophalen.





(BCOR)