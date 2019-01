De Schorre ontvangt zondag eerste trailrun Ben Conaerts

10 januari 2019

16u53 0 Boom De Schorre wordt momenteel klaargestoomd voor de eerste editie van de ‘Trail De Schorre’, een trailrun in en rond de kleiputten van Terhagen en het provinciaal recreatiedomein. Meer dan 1.100 sportievelingen worden er komende zondag aan de start verwacht.

Trailrunning is de ideale sport voor lopers die van de natuur houden, graag lange afstanden opzoeken en niet vies zijn van een beetje modder en wat hoogteverschillen. Typisch is dat voor de meeste deelnemers tijd en klassering van ondergeschikt belang zijn: het gaat puur om de loopbeleving. In tegenstelling tot de meer traditionele loopevenementen gaan trailruns voornamelijk over zogeheten ‘single tracks’: smalle, onverharde paden waar je niet naast elkaar kan lopen.

“Trailrunning bestaat al ongeveer tien jaar in België en wint alsmaar meer aan populariteit”, zegt Maarten De Bolster van Sportevents, dat jaarlijks verschillende trailruns organiseert in ons land. “Sommige trailruns die van start gingen met 200 deelnemers, lokken intussen al het tienvoudige. Maar onze evenementen spelen zich meestal af in de Ardennen of de Vlaamse Ardennen en we wilden graag ook de provincie Antwerpen met de sport laten kennismaken. Daarvoor vinden we in De Schorre de ideale locatie voor: voldoende hoogteverschillen, een veeleisende ondergrond en tal van technische passages.”

De eerste editie van de ‘Trail De Schorre’ vindt nu zondag plaats. De start en finish bevinden zich op het recreatiedomein zelf, maar onderweg wordt ook een uitstapje gemaakt naar de kleiputten van Terhagen. Met intussen al meer dan 1.100 ingeschreven lopers belooft het er druk te worden. “Tachtig procent van de deelnemers komt effectief uit de provincie Antwerpen”, zegt De Bolster. “Wat dat betreft zijn we dus in ons opzet geslaagd.”

De lopers starten vanaf 10 uur in vijf verschillende waves en elk uur vertrekt een nieuwe wave. Ze hebben de keuze uit drie afstanden: 6, 10 en 13 kilometer. “Dat zijn eerder korte afstanden voor trailrunners”, geeft De Bolster toe. “Maar we richten ons dan ook in de eerste plaats op nieuwkomers die nog nooit aan een trailrun hebben deelgenomen. De ‘Trail De Schorre’ kan voor hen de ideale instap zijn. Als het zondag vlot verloopt, willen we hier zeker een jaarlijkse afspraak van maken.”

Wie deel wil nemen aan de ‘Trail De Schorre’, kan zich nog altijd ter plaatse inschrijven. Je betaalt respectievelijk 15, 20 en 25 euro voor de 6, 10 en 13 kilometer. Tijdens de wedstrijd blijft het ganse recreatiedomein vrij toegankelijk. Je kan dus zonder problemen de lopers komen aanmoedigen. Meer info is te vinden op de website www.sportevents.eu.