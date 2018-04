De Schorre maakt zich op voor Spartacus Run 26 april 2018

Boom De Schorre maakt zich op voor een nieuwe editie van de Spartacus Run. De hindernissenloop vindt plaats op zondag 29 april en dinsdag 1 mei en brengt ruim 10.000 sportievelingen aan de start.

Het concept van de Spartacus Run is intussen bekend: over een parcours van zo'n tien kilometer moeten er minstens 25 hindernissen worden overwonnen. Een flinke uitdaging dus, maar zeker haalbaar voor wie het traject op zijn eigen tempo afwerkt. "We hebben in totaal 27 obstakels voorzien, waarvan een derde volledig nieuw is", zegt Greg Broekmans van organisator Golazo Sports. "We hebben deze keer geprobeerd om voor meer interactie met het publiek te zorgen. Zo kunnen bezoekers de deelnemers natspuiten in de 'Fire Brigade' of bekogelen met ballen in 'Great Balls of Fire'. Voor de vele supporters is dit ongetwijfeld een leuk extraatje."





Verspreid over de twee dagen zullen er minstens 10.000 Spartanen aan de start staan. De deelnemers kunnen al om 9.30 uur terecht in De Schorre om hun startnummer af te halen. Om het comfort van de lopers zo groot mogelijk te maken, wordt net als de voorgaande jaren opnieuw gewerkt met golven. De eerste golf van 200 lopers start aan zijn Spartacus Run om 11 uur. Daarna wordt telkens met een pauze van tien minuten het startsein gegeven. De toegang tot De Schorre blijft tijdens de Spartacus Run gratis. (BCOR)